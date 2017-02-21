Demirtaş'a 5 ay hapis cezası!

Türkiye’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NTV’nin haberine göre Demirtaş, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ile organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle hapis cezası aldı.

Eş Genel Başkan, Van Milletvekili Figen Yükdağ'ın ise milletvekilliği düştü.