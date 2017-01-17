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  3. Demirtaş'ın 142, Yüksekdağ'ın 83 yıla kadar hapsi isteniyor
Demirtaş'ın 142, Yüksekdağ'ın 83 yıla kadar hapsi isteniyor

Demirtaş'ın 142, Yüksekdağ'ın 83 yıla kadar hapsi isteniyor

Demirtaş ile Yüksekdağ, 5 Kasım 2016'da tutuklanmıştı

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HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili olarak iddianame hazırlandı. İddianamede Demirtaş' ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor.

Aralarında Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 11 HDP milletvekili, 5 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

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