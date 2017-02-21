Demokrasi Şehitleri anısına belgesel film gösterimi ve söyleşi gecesi gerçekleştirildi

Demokrasi Şehitleri anısına dün akşam Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda “Belgesel Film Gösterimi ve Söyleşi Gecesi” gerçekleştirildi.

Gece Nursal Vahip’in Türkiye’deki yüksek öğrenimleri sırasında 1976-1979 yılları arasında karanlık çevrelerin kurşunlarının hedefi olan ve yaşamlarını yitiren 6 üniversiteli genç anısına kaleme aldığı şiirini okumasıyla başladı. Şiirin okunmasının ardından Demokrasi Şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ERASLAN

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği’nden (DŞYD) verilen bilgiye göre, gece Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan’ın katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasıyla devam etti.

Eraslan konuşmasında demokrasi şehitlerinin tümünün ortak yanının, hepsinin demokrasiye, toplumlararası barışa, ifade özgürlüğüne yürekten inanmış ve bu uğurda mücadele etmeyi görev bilmiş aydın insanlar olduğunu kaydetti.

İnsanlık düşmanı çevrelerin yerkürenin farklı yerlerinde günümüzde de halen can almaya devam ettiğini söyleyen Eraslan, “Cinayetlerle; demokrasi ve özgürlük mücadelesi ile basın, ifade özgürlüğü ve farklılıkların bir arada var olmasını savunanları susturduklarını zannedenler yanılmaktadırlar.” İfadelerini kullandı.

FİLM GÖSTERİMİ

Gece demokrasi şehitleri anısına hazırlanan film gösterimi ile devam etti.

Yönetmenliğini gazeteci Sami Özuslu’nun yaptığı ve yine kendisinin yazdığı “Uçakla Gelen 6 Tabut” isimli kitabından kurgulanan belgesel film ilk kez izleyici ile buluştu.

Filmin gösterilmesinin ardından bir konuşma yapan Sami Özuslu, belgeselin Türkiye’deki yüksek öğrenimleri sırasında gerici faşist güçlerin kurşunlarıyla yaşamlarını yitiren geçlerle sınırlı olduğunu ancak tüm demokrasi şehitlerini kapsayacak bir şekilde çalışmasını genişletmeyi düşündüğünü belirtti.

SÖYLEŞİ

Daha sonra gecenin söyleşi bölümüne geçildi. Söyleşinin sunumu “Cinayetlerle Susturulan Toplum” kitabının yazarı ve eski milletvekili Fadıl Çağda tarafından yapıldı.

Fadıl Çağda gerçekleştirdiği sunumu sırasında, işlenen cinayetler konusunda ilgili dönemlerin yöneticilerinin sorumlulukları olduğuna dikkat çekti ve en büyük temennisinin bu türden cinayetlerin bir daha yaşanmaması olduğunu belirtti.

Söyleşi bölümü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri Ertan İnce’nin yöneticiliğinde katılımcıların da söz alarak görüş ve düşüncelerini paylaşmalarıyla devam etti.

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ

1996 yılında Lefkoşa’da cinayete kurban giden Yenidüzen gazetesi yazarlarından Kutlu Adalı, 1976-1979 yıllarında İstanbul, Ankara ve Adana’da cinayetlere kurban giden dönemin yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil, 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde cinayete kurban giden Cumhuriyet, İnkılâpçı ve Emekçi gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu, 1962 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Cumhuriyet gazetesi yazar ve sahipleri Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan, 1958 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Türk Eğitim Kulübü (TEK) üyesi ve sendikacı Ahmet Yahya ile İnkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder, her yıl Şubat ayında DŞYD tarafından düzenlenen etkinliklerle Demokrasi Şehitleri olarak anılıyor.