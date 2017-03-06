Demokrat Parti’li kadınlar fidan dikti

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü üyeleri, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında fidan dikti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Dikmen bölgesinin yeni çevre yolu çemberinde “DP Kadın Örgütü Koruluğu”nda düzenlenen fidan dikim etkinliğine, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP Kadın Örgütü Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak, ilçe başkanları ve üyeler katıldı.

MÜGE DENKTAŞ: “AMAÇ DOĞAMIZ İÇİN DAHA GÜZEL, DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVRE”

Etkinlikte konuşan Müge Denktaş, farkındalık oluşturmak amacıyla ağaçlandırma etkinliğini Orman Dairesi işbirliği ile organize ettiklerini, yeni açılacak yolun çehresini güzelleştirmek adına “DP Kadın Örgütü Koruluğu”na ilk etapta 200 fidanı DP’liler tarafından dikildiğini söyledi.

Denktaş, tüm katılımcılara teşekkür ederken, “Amaç doğamız için daha güzel, daha sağlıklı bir çevre” diye konuştu.

ÖZCAFER

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de konuşmasında, ülkeyi yeşillendirmek adına gerçekleştirdikleri sosyal etkinliğin önemine vurgu yaparak, bu bilincin ülkemizde daha da yerleşmesi gerektiğini söyledi.

AKTOPRAK

DP Kadın Örgütü Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak ise, yaşadıkları gururu ifade ederken, geleceğe bir hatıra bırakmak için fidan diktiklerini söyledi ve her bölgeden gelen desteğin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.