Deniz kaplumbağaları için protokol

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Çevre Koruma Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti arasında, “Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Araştırma Protokolü” imzalandı. İmzalanan protokolle Karpaz ve Güney Karpaz da Cemiyet’in çalışma alanına dahil oldu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda bugün düzenlenen protokol imza törenine, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço imza koydu.

KEÇO: “YURT DIŞINDAN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER GELİYOR”

İmza töreninde konuşan Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço yürüttükleri faaliyetlerden bahsetti.

Keço, yurt dışından gönüllü öğrencilerin faaliyetlerine katılmak üzere adaya geldiğine de işaret ederek, bunun ülke tanıtımı için önemli olduğunu anlattı.

ATAOĞLU

Bakan Ataoğlu ise imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolle koruma ve araştırma çalışması yapılan bölgelere Karpaz ve Güney Karpaz’ın da eklendiğini açıkladı.

Cemiyet’in faaliyetlerine katılmak üzere yurt dışından gelen öğrencilere değinen Ataoğlu, yurt dışından gösterilen bu ilginin ülkede yaşayanlara örnek olması gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Çevre Koruma Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti arasında imzalanan protokol deniz kaplumbağalarının koruma ve izleme çalışmalarını içeriyor.

Protokol uyarınca, Alagadi, Kaplıca, Esentepe, Tatlısu, Akdeniz, Karşıyaka, Karpaz ve Güney Karpaz’da yapılacak çalışmalar koruma altında olan iri başlı deniz kaplumbağası (caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerini kapsıyor.