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Denize 2 metre kala tavan üstü durdu

Denize 2 metre kala tavan üstü durdu

Lefke- Güzelyurt anayolu Cengizköy mevkiinde meydana gelen kazada 20 yaşındaki Muhammet Yıldız, 19 yaşındaki Eda Aska ve 20 yaşındaki Mert Özpineci hafif yaralandı.

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Gürsel Karagözlü

Kaza, Muhammet Yıldız’ın LN 831Z plakalı araç ile direksiyon hakimiyetini kaybederek banketten aşağıya düşmesi, ardından da üç takla atması ile meydana geldi.

Muhammet Yıldız ve araçta yolcu olarak bulunan Eda Aska ( K-19) ile Mert Özpineci ( E-20) hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan araç sürücüsü ve araçta bulunan yolcular, Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaralıların tüm tedavilerinin ardından ise taburcu edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken kaza ile ilgili Lefke Karakol Amirliği soruşturma başlattı.

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