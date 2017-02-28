Denizi geçtik adada boğulduk

Haluk Doğandor

Türkiye’den su gelecek sıkıntı bitecek denilen su projesinde, su geldikten sonra fiyatların yüksek olması halkta hayal kırıklığı yarattı. Belediyeler ise suyu halka tonu 5-6 TL’den satmaya devam ediyor. Son olarak barajın dolmasıyla suyun denize akıtılması ise ayrı bir tepki oluşturdu.

Star Kıbrıs ve Ada Haber ekibi, sokakta halka suyun denize dökülmesini sordu. Suyun denize dökülmesinin büyük israf olduğunu söyleyen vatandaşlar, hiç olmazsa tarım arazilerinin sulanmasında bu suyun neden kullanılmadığını sordu.

Suyun denize dökülmesine tepki gösteren halk, şunları söyledi:

“Dikmen bölgesine su boruları hâlâ döşenmedi. Belediye meclisi karar aldı. Ama ne ne hikmetse hâlâ borular döşenmedi. Mevcut kuyular yetersiz. Bölgede inanılmaz siteler kuruluyor. Büyük sıkıntı var. Her yağmurda su, çamur oluyor. Barajın dolması nedeniyle denize akıtılması tamamen israf. Denize dökeceğinize bu suyu hiç olmazsa tarlalara dökün. Ya da ihtiyaç sahibi halka dağıtın.”