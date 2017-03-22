Denktaş: "2011 sonrası çalışanlar için iyileştirmelere döviz dalgalanması engel oldu"

Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) heyeti Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından kabul edildi.

ATAN

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede konuşan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan; ‘Tebliğ ve İcra Memurluğu’nda istihdam ve araç sıkıntısı, terfilerin bekletilmeden Kamu Hizmetleri Komisyonu’na gönderilmesi, kamuda geçici görev alanların akıbeti’ konularını masaya yatırarak, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sorunlarla ilgili gerekli duyarlılığı göstermesi talebinde bulundu.

Kamu-Sen Başkanı Atan ayrıca, doktorlara yapılan artışın kamuda görev alan diğer çalışanlar içinde emsal teşkil etmesini beklediklerini böylelikte 2011’den sonra işe giren kamu çalışanları arasındaki uçurumun bir nebze olsun kapanmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan son olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile sendikalar ilişkilerinin gayet olumlu olduğunu, sorunların giderilmesi noktasında işbirliği ile çalışılmasından ötürü memnuniyet duyduklarını belirtti.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise sıkıntıların giderilmesi konusunda hükümet olarak büyük bir uğraş verdiklerin ve vermeye devam edeceklerini amacın halkın refahını yükseltmek olduğunu söyledi. Denktaş, Tebliğ ve İcra Memurluğu’nun araç sıkıntısının giderilmesi için başlatılan çalışmayı sonuçlandırdıklarını ve aracın daireye teslim edileceğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, doktorlara yapılan artışın emsal gösterilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını, 2011 sonrası çalışanlara bir takım iyileştirmeler yapabilmeyi Bütçe hazırlık döneminde öngördüklerini ancak döviz dalgalanması nedeniyle hedeflenen sonucu ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek; “Sağlık önemliydi ve bu 40 yıllık sorunu çözmek zorundaydık. Bazı doktorların basında çıkan açıklamalarını okudukça bu girişimi durdurmamız yönünde düşünce oluşsa da attığımız adımın doğru olduğunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. Bu düzenlemenin istismar edilmemesi son derece önemlidir” dedi.