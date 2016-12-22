Denktaş 'Akıncı makam aracına onay verdi' dedi, Burcu yalanladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın makam araçlarının yenilenmesi konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onayını aldığı yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Burcu, “Bu konuda, daha önce de basına yansıdığı gibi, Cumhurbaşkanımızın ne talebi ne de onayı vardır” dedi.

Burcu yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında dün yaptığı ve bugünkü yazılı medyada da yer alan açıklamalarını yanıtladı.

Burcu, hükümet makam araçlarını yenileme konusunda adım atarken, Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ’ı da bilgilendirdiğini ve Gürçağ’ın da Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda, böyle bir ihtiyaç ve talebin söz konusu olmadığını Denktaş’a duyurduğunu anlattı.

Burcu, “Cumhurbaşkanımız, bu konunun toplumumuzun öncelikli ihtiyaçları ve beklentileri arasında olmadığı inancını korumaktadır” dedi.