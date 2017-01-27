Denktaş: "Bu görüşme döneminin başarısız olacağı bellidir"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ankara Forumu Derneği tarafından düzenlenen “Kıbrıs Davası ve Müzakerelerde Son Gelişmeler” konulu toplantıda konuşma yaptı.

Denktaş, Kıbrıslı Tükler olarak yarım asırlık bir dönemi belirsizlik içinde geçirdiklerini ifade ederek, kimsenin Kıbrıs Türkü’nü bu belirsizlik içinde yaşamaya mahkum etme hakkı olmadığını vurguladı.

Denktaş, “Bu son dönemede yine başarısız olacaksa, ki başarısız olacağı bellidir, bu masa berhava edilmelidir. Kıbrıs Türkü’nün önü belirgin hale gelmelidir. Türkiye ile yıllardır uygulamak istediğimiz hatta protokol bile imzaladığımız ama görüşmeler devam ettiği için uygulamaya koyamadığımız her türlü anlaşmayı da uygulamaya koyup biz de önümüzü görmeliyiz. 50 yıl dünyadan izole edilmiş yaşamın devam ettirilerek sürmesi, bir yaşam biçimi haline dönüşmesi Kıbrıslı Türkler olarak bizim istediğimiz bir şey değil. 300.000 nüfusumuz var. 85 milyondan 40 mil ötedeyiz. 300.000 kişilik nüfusa Türkiye ekonomik pazarı yeter de artar bile” dedi.

Denktaş, Türkiye ile savunma ve dış siyasette yapılacak ikili protokollerle hareket edilmesi durumunda Rum tarafının bir müddet sonra Kıbrıs Türkleri’nin peşinden koşar hale geleceğini dile getirdi.