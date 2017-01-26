Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyor
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyor.
A+A-
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyor.
Denktaş, Ankara temasları çerçevesinde bugün saat 16.00’da Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’i ziyaret edecek.
Denktaş, bu akşam da saat 19.00’da Ankara Forumu Derneği’nin düzenlediği “Kıbrıs Davası ve Müzakerelerde Son Gelişmeler” konulu toplantıya katılacak.
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ankara temaslarını tamamlayarak yarın sabah KKTC’ye dönecek.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.