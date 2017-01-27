Denktaş: "Dövizin dalgalanması elimizde olan bir durum değil"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, son günlerde dövizde yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde yapılan greve giderek daire personelini dinleyen Denktaş, burada basının dövizin yükselmesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Bu konuda bir tedbir alıp almadığını soran gazetecilere yanıt veren Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dövizdeki dalgalanma sona ermeden bugün için somut hesap yapmalarının mümkün olmadığını, ancak gerek Türkiye Merkez Bankası, gerekse siyasilerle temas içerisinde olduklarını, yükseliş devam edecekse bazı tedbirler düşündüklerini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş şunları söyledi:

“Bu dalgalanma sona ermeden, somut hesap yapamıyoruz. Çünkü dövizin dalgalanması elimizde olan bir durum değil. Ama bu dalgalanma bizi de vuruyor. Nerde duracak? Bunu öngörebilmemiz lazım ki, kendi bütçe olanaklarımız içerisinde alabileceğimiz tedbirleri hesaplayabilelim. Son günlerde özellikle eski Maliye Bakanları tarafından ‘zamları geri alın’ çağrısı yapılıyor. Hâlbuki onlarda çok iyi biliyorlar ki, bu dalgalanma belirgin hale gelmeden, öngörü yapamadan, bütçe açısından herhangi bir “tedbir alıyoruz” dememiz kolay değil. Onun için bekliyoruz. Bu dalgalama Maliye olarak bizi de zora sokan bir durum. Dalgalanmanın çok fazla bir zamanı kalmadığını düşünüyoruz. Türkiye Merkez Bankası ve siyasilerle sürekli temas içerisindeyim. Biraz daha bekleyeceğiz. Başka çare yok. Eğer yükseliş devam edecekse, başka tedbirler düşünmek zorundayız. Yeter ki önümüzü görebilelim. Bütçe imkânlarımız belli. O imkânlar içerisinde yapılabilecek her şeyi yapacağız” dedi.