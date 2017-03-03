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Denktaş, Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi

Denktaş, Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

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Gazimağusa Belediye Meclis Üyelerinden oluşan bir grup, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı makamında ziyaret ederek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İstişare toplantısında konuşan Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeleri, amaçlarının bölge halkına hizmet ve kendilerine halk tarafından verilen bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu belirtirken, bir takım konular hakkında görüş alış verişinde bulundu.

DENKTAŞ:

Makam ve mevkilerin geçici olduğu bilinciyle hareket edildiği takdirde, başarının kaçınılmaz olacağına işaret eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise; “ortak paydamız Devletimizdir. Bu bilinç doğrultusunda, birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemize her alanda en iyi hizmeti sağlamış oluruz” dedi.

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