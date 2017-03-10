Denktaş, Güç-Sen heyeti ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Derviş Dağman ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre bugün öğleden sonra bakanlıkta yer alan görüşmede Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, sendika olarak taleplerini Bakan Denktaş’a iletti.

Taleplerini “Teşkilat Yasası, vardiya rotasyon ödeneği, barem içi artışların verilmemesi, personel eksikliği ve buna bağlı münhal açılmaması, 47/10 sayılı yasaya bağlı kamu çalışanlarının haklarında iyileştirme, Gemikonağı Gümrük binası, ek mesai ve mesai saatleri” başlıkları altında sıralayan Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, ardından bu talepleri bir dosya şeklinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a sundu.

Dağman, taleplerinin ele alınarak çözüm üretilmesini beklediklerini söyledi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise talepler listesini alarak üzerinde çalışmalar yapılacağını, uygun görülen taleplerinin karşılanması için samimi bir çalışma içerisine gireceklerini belirtti.