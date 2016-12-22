Denktaş hakkında suç duyurusu!

Baraka Kültür Merkezi aktivistleri 22 Aralık Perşembe günü Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek Serdar Denktaş’la ilgili şikayette ve suç duyurusunda bulundu.

“Esas konu saatlerin geri alınmaması ve trafik güvenliğidir”

Şikayet öncesi basına yapılan açıklamada, esas konunun bir süre önce gerçekleşen ve tüm toplumu üzen cinayet gibi kaza olduğu ve bu konuda hükümetin hesap vermediği, saatlerin geri alınmaması konusundaki yanlış kararının bedelini halka ödettiği hatırlatıldı. Çocukların hala daha karanlıkta ve yol güvenliği olmadan okula gitmeye devam ettiği, trafikte hiçbir bilimsel önlem alınmadığı da vurgulandı.

“Bir kişiyi veya derneği provokatörlük ve vandalizmle suçlamak hakarettir”

Açıklamada, Serdar Denktaş’ın bir televizyon programında Baraka’nın ve aktivisti Münür Rahvancıoğlu’nun ismini söyleyerek, gençleri provoke etmek, insanların acısının üzerinden vandalizm yapmak gibi suçlamalarda bulunduğu belirtildi. Ayrıca Baraka’nın Avrupa Birliği’nden para alarak, halkı devletten soğutmak ve olası bir planda “evet”e hazırlamak için eylemleri provoke ettiğini iddia eden Serdar Denktaş, bunu kanıtlamaya aksi halde özür dilemeye davet edildi. “Bir kişiyi veya derneği provokatörlük ve vandalizmle suçlamak hakarettir ve hakaret etmek yasalarımıza göre suç olduğuna göre, gereken cezai sürecin başlatılmasını içn suç duyurusunda bulunuyoruz.” denildi.

Tazmimnat davası açılması için de dernek avukatlarının gereken çalışmaları başlattığı belirtilerek adaletin tecellisi halinde alınan tazminatın trafik, yol güvenliği veya sağlıkla ilgili uygun bir yere bağışlanacağı açıklandı.

Polisten hukuk dışı, keyfi bir uygulama: Baraka aktivistleri Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün bahçesine dahi alınmadı

Basın açıklamasının ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğü binasına doğru yürüyen dernek üyeleri, bahçe kapısında polis barikatıyla karşılaştı. Resmi olarak yazılı şikayette bulunmak, hukuk yolunu kullanmak üzere polise geldiklerini, hakarete uğrayan kişinin ve yasal dernek temsilcilerinin şikayetlerini yapmak için içeri girmesini istediklerini, diğer kişilerin de zaten bahçede veya bekleme odasında bekleyeceğini söylemelerine rağmen polisin hukuk dışı tavrı değişmedi. Uzun süre kapıda bekletildikten sonra sadece şikayetçi olacak kişiler ile dernek avukatları içeri alınarak Serdar Denktaş hakkında yazılı suç duyurusunda bulundular. Diğer dernek üyeleri ise tamamen hukuk dışı ve keyfi bir uygulama ile bir kamu binası olan ve halka açık olan Polis Müdürlüğü binasının bahçesine dahi alınmadı.