Denktaş: "Harita müzakere tarihimizde ilk kez Akıncı tarafından verildi"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün basına yansıyan bir açıklamasına işaret ederek, haritanın müzakere tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından verildiğini kaydetti.

Serdar Denktaş konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Akıncı’nın ‘Bizim sunduğumuz harita, rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı yüzde 29 artıdır’ açıklaması, geçmişte masaya Denktaş tarafından harita konulduğu şeklinde yanlış bir algılamaya neden olmuştur” dedi ve şöyle devam etti:

“1974’ten itibaren ortaya çıkmış olan tek harita Annan Planı’ndaki haritadır ve o harita Kıbrıs Türk tarafınca verilmemiştir. Harita müzakere tarihimizde ilk kez Sayın Akıncı tarafından verilmiştir.

Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş’ın ‘yüzde 29 artı’ olarak yine görüşmelerde kabul ettiği yaklaşım, yüzde 29’un altına inilmeyeceğini ve bunun üzerinde bir yüzdeliğin ancak konuşulabileceğini ortaya koyan bir yaklaşımdır”

“KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN YÜZDE 29 ARTI YAKLAŞIMI BUGÜNKÜ YAKLAŞIMDAN ÇOK FARKLI”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ‘yüzde 29 artı’ yaklaşımının, bugünkü yaklaşımdan da çok farklı olduğunu ifade eden Serdar Denktaş, “Bahse konu görüşme sürecinde Denktaş, ‘yüzde 29 artı’ yaklaşımını ortaya koyduğunda, Rumların içimize gelerek yerleşmesi paket içerisinde yer almamakta ve mülkiyet açısından da ‘global takas’ yöntemi konuşulmakta idi” dedi.

Serdar Denktaş, açıklamasını “Dolayısı ile Denktaş’ın bütünlüklü bir paket içerisinde ortaya koyduğu en alt sınırı işaret eden bir rakamı alarak bugün yapılan yanlışı doğru göstermeye çalışmak, Denktaş’ın yarım asırlık mücadelesine ve müzakere yeteneğine yönelik büyük bir haksızlıktır” ifadeleriyle bitirdi.