Denktaş, Hemşireler ve Ebeler Sendikası heyetini kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Başkanı Ali Özgöçmen başkanlığında Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası heyetini kabul etti.

ÖZGEÇMEN:

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgeçmen ve yönetimi Bakan Denktaş’a; ‘Çalışma saatleri tüzüğünün güncellenmesi, istihdam, geçicilere vardiya tahsisatlarının ödenmesi, iki yılı aşkın bir süredir alt komitede bekleyen Birlik yasasının ivedilikle Meclise sevk edilmesi, ‘Göç Yasası’ olarak da bilinen 47/2010 yasası kapsamında çalışanların, maaşlarının düzenlenmesi veyahut bu yasanın kaldırılması’ konularında talep ve fikirlerini sundu.

Özgeçmen ayrıca, Sağlık Bakanlığı teknik komitelerinde hazırlığı yapılmış ve Bakanlar Kurulu’na sevk edilecek olan ‘Nakil Tüzüğü’nün de geciktirilmeden onaylanması konusunda Bakan Denktaş’ın desteğini talep etti.

DENKTAŞ:

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, sağlık sektörünün sıkıntılarının çözümüne yönelik yapılan çalışmalar ve iyileştirmelere değinirken, sendikaların öneri ve görüşlerine de daima sıcak baktıklarını, kabul edilebilir konularda iyileştirmelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ziyarette, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’da hazır bulundu.