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Denktaş, Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetini kabul etti

Denktaş, Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetini kabul etti

KTSO heyeti, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

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Ali Çıralı başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyeti, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

Ziyarette; ‘AR-GE ve Teknopark Yasaları, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Değişiklik Yasası, Kamu Hizmeti İhalelerinde Yerli Ürün Kullanımın Sağlanması, Kamu Mesai Saatleri ve güncel konuları masaya yatırıldı.

Odanın sıkıntılarının da gündeme taşındığı toplantıda fikir alış verişinde bulunuldu.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sanayi Odası gibi kuruluşları çözüm ortağı olarak gördüklerini, ülkenin ekonomik gelişimi ve geleceği adına önemli konuların çözümü noktasında fikirlerine daima ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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