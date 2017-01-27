Denktaş: "Kimin doğru söylediği şubat ayı maaşlarında ortaya çıkacak"

Dün Maliye Bakanlığı önünde zamları düzenlediği eylemle protesto eden ve Başbakan Yardımcısı Denktaş’ı ‘yalan söylemekle’ suçlayan KTAMS, KTOEÖS ve KTÖS’ün eylemine Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankara’dan döndükten sonra yanıt verdi.

“2011’DEN İTİBAREN KAMUDA İŞE BAŞLAYAN PERSONELİN DURUMLARINI DÜZELTECEĞİZ’ SÖZÜM HALA GEÇERLİ”

“2011’den itibaren kamuda işe başlayan personelin durumlarını düzelteceğiz’ sözüm hala geçerli” diyen Denktaş, sendikacıların Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerinin asıl amacının maaşlı sendikacılığın ortadan kalkacak olmasından kaynaklandığını belirtti.

“HAYAT PAHALILIĞINI OCAK MAAŞLARINA ZAMANINDA YANSITARAK ÖDEDİK”

Hayat pahalılığını Ocak maaşlarına yansıttıklarını ancak aradaki farkı ortadan kaldırmaya yönelik, 2010 yasasıyla kamuda işe başlayanlara daha fazla artış vermek ve refah payını artırmayı Ocak maaşlarına yansıtamadıklarını söyleyen Denktaş, bunun dövizdeki dalgalanmadan kaynaklandığını ancak Şubat maaşlarında arzu edilen olmasa da bir düzenlemenin söz konusu olacağının bilinmesini istedi.

“ŞUBAT AYI MAAŞLARINDA, 2010 YASASINA BAĞLI ÇALIŞANLARA YÖNELİK EK REFAH PAYI ÖDENECEK”

Denktaş, “Döviz dalgalanması her vatandaşı olduğu kadar Maliyeyi de vurdu. Dolayısıyla Hayat pahalılığını Ocak ayı maaşlarına zamanında yansıtarak ödüyoruz. Şubat maaşlarının zamanına kadar da yeni bir hesaplama yapma ihtiyacı hissettik. Düşündüğümüz artışı veremeyecek olsak bile 2010 yasasına bağlı çalışanlara yönelik ek bir refah payı ödenecek” dedi.

“SENDİKACILAR, ‘MAAŞLI SENDİKACILIKTAN, PROFESYONEL SENDİKACILIĞA GEÇME’ SÖZÜMÜZÜ DE UNUTMASINLAR, BU SÖZÜMÜZÜ DE YERİNE GETİRECEĞİZ”

Sendikacıların heyecanlanmamasını, verdikleri sözleri yerine getireceklerinin altını çizen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “biz verdiğimiz sözün arkasında dururuz ve bu artışı düşündüğümüz oranda olmasa bile ödeyeceğiz. Ancak Sendikacılar, ‘maaşlı sendikacılıktan, profesyonel sendikacılığa geçme’ sözümüzü de unutmasınlar, bu sözümüzü de yerine getireceğiz” diye konuştu.

Sendikacılar tarafından dün taşınan ve kendisini hedef alan pankarta da dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, “astıkları pankart için de teşekkür ederim. Ben o pankartı orada tutacağım günü geldiğinde yalancının kim olduğu ortaya çıksın diye” dedi.

“KİŞİSEL OLARAK HİÇBİR SENDİKACIYLA SORUNUMUZ YOK. ANCAK ÖRGÜTSEL OLARAK SORUNLARIMIZ VAR”

Serdar Denktaş, kişisel olarak hiçbir sendikacıyla, hiçbir sorunu olmadığını, görüşüp, konuştuğunu, ancak örgütsel olarak sorunlarının var olduğunu, kimin haklı, kimin haksız olduğunun da kısmetse gelecek ay maaşlar ödenince ortaya çıkacağını belirterek, özellikle Maliye Bakanlığı önünde yer alan eylemlere güldüğünü, çünkü esas nedenin, maaşlı sendikacılıktan, profesyonel sendikacılığa dönüş kararı olduğunu, sendikacıların bunu söylemek yerine başka bahanelere sığındıklarını kaydetti.