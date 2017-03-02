Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC alevi kültür Merkezi temsilcilerini kabul etti.

KAYA

Bugün saat 14.30’da bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Metin Kaya, merkezin 2007’den bu yana Cemevi Kültür Kompleksi için başlatmış olduğu çalışmalarda mutlu sona ulaşıldığını, hükümetin Cemevi Kültür Kompleksi’nin bitirilmesi ve hizmete açılması konusunda bütçede yer ayırdığını hatırlatarak, verdiği sözü yerine getiren Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a teşekkür etti.

Kaya, ayrılan bütçenin sağlıklı kullanımı konusunda görüş alış verişinde bulunurken, alt yapı ve projelendirme çalışmalarının bundan sonraki süreçte hız kazanacağını belirtti.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Metin Kaya ayrıca, Alevilerin sorunlarını da Bakan Denktaş’a aktardı.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da konuşmasında, KKTC’de yaşamını sürdüren her bir bireyin inanç ve değerlerine eşit ve adil bir yaklaşımın, ‘hoşgörü’ kültürünün gereği olduğunu söyledi.

Bu bilinçle hareket ettiklerine işaret eden Denktaş, daima destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bu bilinçle hareket ettiklerine işaret eden Denktaş, daima destek olmaya hazır olduklarını kaydederek, kompleksin en kısa sürede tamamlanması için işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.