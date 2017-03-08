Denktaş, KTTO heyetini kabul etti

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Fikri Toros başkanlığında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu heyetini kabul ederek görüştü.

Kabulde, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu da hazır bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkenin kalkınması adına daima ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini benimsediklerini, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının da bu bağlamda oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

TOROS

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile rutin görüşme gerçekleştirdiklerini, bugünkü ziyarette genel konular arasında dövizin yükselmesi, buna karşı Türk Lirası’nın değer kaybı ve ekonomik durgunluğa ilişkin alınması gereken önlemlere dair görüşleri paylaşacaklarını söyledi.

Ekonomik durgunluk ve dövizin yükselmesine ilişkin; “Kamunun doğrudan katıldığı tüm ekonomik faaliyetlerin Türk Lirası ile hesaplanması ve piyasadaki işlemlerin de TL bazında yapılmasına teşvik edilmesi, Döviz kurunun sabitlenmesi, KDV ve ithalatta alınan stopaj oranlarının yeniden düzenlenmesi, Devlet kaynaklı yatırımlara hız verilmesi, Yapısal Dönüşüm Programı’nın uygulanması, Turizm desteklerinin arttırılması, Yatırımların hızlandırılması” gibi alınabilecek kısa vadeli önlemleri maddeler şeklinde sunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, orta vadeli önlemler için ise; “Kamu-Özel ortaklığı modelinin uygulanması ve Kamu Reformuna” dikkat çekti.

DENKTAŞ

Toros daha sonra maddeler şeklinde açıkladığı önerileri bir dosya şeklide, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a sundu.

Denktaş, sunulan önerileri titizlikle inceleyeceklerini belirtirken, özellikle ülkenin kalkınması adına daima ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini benimsediklerini, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının da bu bağlamda oldukça kıymetli olduğunu söyledi.