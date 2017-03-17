Denktaş, Memur-Sen Konfederasyonu'nu kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti Memur-Sen Konfederasyona Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Mürsel Turbay ve heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

TURBAY:

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette konuşan Türkiye Cumhuriyeti Memur-Sen Konfederasyonu Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Mürsel Turbay, sorumlu olduğu sendika hakkında Bakan Denktaş’ı bilgilendirdi. Sendikaya bağlı üyelerin çalışma alanı ve haklarını milli birliği de koruyarak daha iyi koşullara ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

KKTC’nin Anadolu insanı için önemine değinen Turbay, adada var olan sendikal anlayışı da yakınen takip ettiklerini, bilgi ve birikimlerini Kıbrıs Türk Halkı ile de paylaşmaya, işbirliği için istişareye daima açık olduklarını kaydetti.

DENKTAŞ:

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasındaki işbirliğinin her anlamda güçlenmesi gerektiğine işaret etti.

Kendilerinin, Kıbrıs Türk Halkı’nın ‘hoşgörü’ anlayışını prensip edinerek sorunların çözümü için uğraş verdiklerini söyledi.

Ziyaret sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.