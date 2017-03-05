Denktaş: "Ortağımızla bir sorunumuz yok"

Deniz Abidin

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hükümet krizi ve mecliste yaşanan nisap sorunuyla ilgili Yeni Bakış’ın sorularını yanıtladı. Pazartesi gününden önce geniş bir değerlendirmede bulunmak istemediğine işaret eden Denktaş, “ Koalisyonda kriz var söylemleri doğru değil. Ortağımızla bir sorunumuz yok. Meclis’teki nisap sorunuyla ilgili ise Pazartesi gününü bekleyelim ve birlikte görelim” dedi.

Serdar Denktaş, annesi Aydın Denktaş’ın sağlığıyla ilgili bir başka soruya ise, “Çok şükür şu an sağlığı yerinde” diye konuştu.