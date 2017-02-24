Denktaş: “Rum tarafının niyeti, yalnıza Güzelyurt’a değil”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Rum tarafının niyetinin, yalnızca Güzelyurt’a değil, adanın bütününe sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Denktaş, Güzelyurt Sivil Toplum Platformu’nu kabulde yaptığı konuşmada, Güzelyurt Hastanesi ihalesi hakkında bilgi verdi ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede yer alan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Çelebi Ilık de ihale süreci hakkında bölge halkını bilgilendirdi.

DENKTAŞ

Rum tarafının tavrına ilişkin eleştiride bulunan Denktaş, “Rum tarafının şımarık tavırlarından, Kıbrıs Türk halkının tek ses olmayı başarabilmesi halinde kurtulabileceğini” kaydetti.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Sivil Toplum Platformu adına söz alan Şinasi Özdeş, ziyarette Güzelyurt Hastanesi ihalesi ile ilgili Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ve hükümet kanadının kararlı tutumunu kutlayarak, “Sayenizde mutlu sona ulaştık” ifadelerini kullandı.

ÖZDEŞ

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu adına söz alan Şinasi Özdeş, bölgeye hastane yapılması çalışmalarının, 2005 yılında başladığını, bunun büyük bir mücadelenin ürünü olduğunu söyledi.

Özdeş, bölge halkı olarak yıllardır bu konuda mücadele verdiklerini, UBP-DP hükümetinin bu konuyu ivedilikle ele almasının kendilerini son derece memnun ettiğini, ancak ihale sürecinde yaşanan olumsuzlukların bir an kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Özdeş, “Biz kavga, gürültü değil hastane istiyoruz, bu konuda tarafta olmuyoruz. Ancak itilip, kakılan ve arada kalan siz olmanıza rağmen dik durdunuz, eğilmediniz, neticede kararlı tutumunuz bizleri mutlu etmiştir. Sakın geri adım atmayın, bizleri boynu bükük bırakmayın ve Güzelyurt halkını bu mutlu sona ulaştırın” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELER

Şinasi Özdeş, müzakere sürecinde Güzelyurt’un akıbetini de merak ettiklerini, yıllardır pazarlık konusu edilmekten belirsizlik ve rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Özdeş, “Masada artık bu yönde bir pazarlığın kalktığını düşünüyoruz. Bu durum bizleri topraklarımıza daha sıkı bağlıyor, Güzelyurtlular olarak daha fazla belirsizlik yaşamak istemiyor, evlatlarımızın da bizler gibi göçmenlik yaşamasını arzu etmiyoruz. Siz parlamenterlerimize güveniyoruz, lütfen bu konuda taraf olun, bölgemizin bir kez daha pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyin” dedi.