Denktaş: "Seçim sistemine yönelik Ad Hoc komite oluşturulacak"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bafra Organize Turizm Yatırım bölgesini hazırlayan kişilerden biri olduğunu söyleyerek, amaçlarının turizm gelirlerinin ilçeler arasında dağıtılması olduğunu belirtti.

Denktaş, Bafra’da bürokratik sorunlar aşıldığından inşaatların yakında başlayacağını belirtti.

Kumyalı’da yapılması planlanan proje ile ilgili de bilgi veren Denktaş, şirketin arazi satın aldığını, arazinin etrafında ormanlık alan bulunduğunu söyledi.

Denktaş, Lefke’nin 6. ilçe olmasına yönelik gerekecek maddi ihtiyacın, bütçe içinde yedek ödenekler içerisine konduğunu söyledi.

Binası hazır olan Lefke’de ilçeleşmenin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini dile getiren Denktaş, bu süreçte yıl içinde maddi eksiklik ortaya çıkabileceğini, buna yönelik alınabilecek tedbirler bulunduğunu ifade etti.

Denktaş, ayrı daireler yerine kaymakamlık altında tek elden sorunların çözülmesine yönelik bir kurumsallaşmaya gidilebileceğini, bunun tartışılabileceğini dile getirdi.

Teşkilat şemalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, önceliklerin belirlenerek, çalışmaların yapılacağını belirtti.

Denktaş, seçim sistemine yönelik de ad hoc komite oluşturularak, başkanlık sisteminin değerlendirilmesinin zamanının geldiğini kaydetti.

TÖRE

UBP milletvekili Zorlu Töre, KKTC’nin batı bölgesini de güçlendirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Bölgeye ciddi yatırım yapılmadığını söyleyen Töre, bundan sonrası için bölgenin önünün açılacağını belirtti.

Annan Planı’nda bölgenin önemli bölümünün Rumlara verilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Töre, yeni planda bunun olmamasını umduğunu kaydetti.