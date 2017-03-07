Denktaş: "Sizin siyasi rant elde edebileceğiniz alanları bire bir elinizden aldık"

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu ve Gözde Süreç Sarı

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ülke içindeki kaosun büyüdüğü bir ortamda ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Denktaş, hükümeti kurduktan sonra maaş alacak mıyız sorunlarınım ortadan kalktığını, geriden gelen borçların ödendiğini belirtti.

Denktaş, Göç Yasası mağdurlarının mağduriyetlerini adım adım gidermeye başladıklarını, ek mesailerin ödendiğini, geçen yılı artı ile kapattıklarını ve geçmiş yıl borçlarını bir sonraki yıla aktarmadıklarını kaydetti.

Tarım borçlarının yarısının ödendiğini, geri kalanın bir ay içinde ödeneceğini söyleyen Denktaş, yatırım rakamlarının piyasaya akmasına yönelik adımlar atıldığını, nakit kullanımın önü açılacağını, mahsuplaşma işlemini yasalaştırdıklarını belirtti. Denktaş, Bilişim Suçları ve benzer yasaları gibi çeşitli yasaların tamamlandığını söyledi.

Serdar Denktaş, Nisan ayında vergi beyannamelerini elektronik ortamda alınabileceğini kaydetti.10 ayda bunların başarıldığını söyleyen Denktaş, zaman zaman toplumsal barışın sağlanması adına karar değişikliğine de gidildiğini ve uzlaşı sağladıklarını ifade etti.

Denktaş, uzlaşı sağlamak için bazı kararların değiştirildiğini, grevler yapılmasının önüne geçildiğini belirtti. “Sizin siyasi rant elde edebileceğiniz alanları bire bir elinizden aldık” diyen Denktaş, tüm aksaklıkları ortadan kaldırmanın bu kısa sürede mümkün olmadığını belirtti.

Gençlerin göç ettiği yönünde şikayetler olduğunu ancak Türkiye’den genç doktorların ülkeye gelmek üzere sıraya girdiğini söyleyen Denktaş, ülkede yaşayanların önünün açık olduğunu hissettirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Denktaş, devletine, toprağına ve yurduna sahip çıkar noktaya gelmenin zaman ve istikrar gerektirdiğini, hükümetin bu istikrarı sağlama yönünde bir duruş sergilediğini söyledi.

Önümüzdeki aylar içinde gerek mali protokol gereği, gerek ülke ihtiyaçları gereği yaptıkları çalışmaların Meclise yansıması olacağını söyleyen Denktaş, bu emeklerin seçimle ortadan kalkacağını, borca ve karışıklığa geri dönüleceğini belirtti.

Denktaş, DP olarak, güvensizlik önergesi oylamasıyla hükümete güveni yineleyeceklerini, her adımlarından devletin daha iyi bir noktaya getirmeyi ön planda tutacaklarını ifade etti.Ülkenin geleceğiyle ilgili yasalar üzerine çalıştıklarını belirten Denktaş, hükümet olarak üstlendikleri sorumluluğu götürmeye devam edeceklerini söyledi.

Denktaş, yaratılan olumsuzluk algısının sosyal medya ve medya tarafından yaratıldığını ve atılan doğru adımların basında yer almadığını, bununla halka yanlış yapıldığını söyledi. Serdar Denktaş, “Her ne olursa olsun atacağımız hiçbir adımda sorumsuzca bir davranışı bu hükümetten kimse görmedi ve görmeyecek. Yapacak çok işimiz var” dedi.