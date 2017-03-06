Denktaş, TAK’tan alınan haberlerde mahreç kullanılmamasını eleştirdi

Rahme Çiftçioğlu, Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da TAK’ın bir takım sıkıntıları olduğunu, bunların adım adım aşılması için çalışıldığın söyledi.

Soyer’in ifade ettiği, dizilerde yaratılan algılar konusuna değinen Denktaş, benzeri yanlış algıların filmlerde de yer aldığını dile getirdi.

TAK personelinde, son yıllarda yaşanan sorunlar yüzünden bir motivasyon eksikliği olabileceğini söyleyen Denktaş da TAK’tan alınan haberlerde mahreç kullanılmamasını eleştirdi.

Denktaş, TAK servislerinin ücretli olması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Denktaş, televizyonların Türksat’la ilişkileri ve Türksat ödemeleri için çalışma yapıldığını bildirdi.

“Kurum dışında görev yapan personel terfilere katılamıyor o yüzden terfiler açılmıyor” iddiasının doğru olmadığını söyleyen Denktaş, esas sıkıntının Rumca bölümünce daha önce kullanılmayan ilk atama hakkının, o bölümle birlikte diğer bölümlerde de kullanılmasının istenmesinden kaynaklandığını söyledi.

“Bu noktada yönetim kurulundan karar çıkmasına rağmen bazı yönetim kurulu üyeleri bu hakkın diğer bölümlere de kullanılmasını istemektedir” diyen Denktaş konunun Personel Dairesi’nin gündeminde olduğunu dile getirdi.

Terfiler çalıştırılmazsa yeni personel alınamayacağına işaret eden Denktaş, bu sorunun çözüleceğini kaydetti.

İnşaatına başlanan binanın zemin etüdünde sorun olduğunu anlatan Denktaş ek harcama yapmadan bu sorunu çözmeye çalıştıklarını dile getirdi. Denktaş TAK’la birlikte YÖDAK’ın da bu binaya taşınacağını söyledi.

Rum basını özetleriyle ilgili eleştirilere de değinen Denktaş, tercüme konusunda haklı eleştiriler yapıldığını ancak bu bölümde terfilerin açılmamasından kaynaklanan bir motivasyon sorunu yaşandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından TAK 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 26 kabul 14 ret oyuyla kabul edildi.