Denktaş: "Türkiye pazarında bile yer almadık"

Tuğçe Ülkü Aydın - Rahme Çiftçioğlu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın hazırladığı 2016- 2017 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu bugün düzenlenen toplantıyla açıklandı. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Vekili ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve KTTO Başkanı Fikri Toros konuşma yaptı.

DENKTAŞ: “TÜRKİYE PAZARINDA BİLE YER ALMADIK”

Başbakan Vekili ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, raporun hazırlanmasında katı koyan herkese teşekkür ederek, raporda en çok dikkatini çeken iki noktanın sağlık ve ilköğretimdeki eksiklikler olduğunu vurguladı.

Denktaş, raporda küresel rekabet edilebilirlikten bahsedilirken, KKTC’nin bu kürenin içinde yer almadığını, çünkü Kıbrıs Türk halkının bir azınlık gibi gösterilerek, tanınmadığını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin küçücük bir pazarın içine sokulmuş durumda olduğunu, Türkiye pazarında bile yer almadığını çünkü Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşması olduğunu kaydetti.

Yıllardır devam eden müzakere sürecine değinen Denktaş, Kıbrıs Türk halkının yıllardır bir belirsizlik içinde yaşamaya mahkum edildiğine işaret etti.

“MÜZAKERE SÜRECİNİN DEVAM EDİP ETMEMESİNE HALK KARAR VERMELİ”

Kıbrıs Türk halkının artık bu belirsizlikten kurtarılması gerektiğini ifade eden Denktaş, müzakere sürecinin devam edip etmemesi gerektiğine, bir referandum yapılarak, halkın karar vermesi önerisinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının kendi pazarını yaratması ve mutlaka Kıbrıs Türk Standartları Enstitüsü’nün kurularak, kendi standartlarını belirlemesi gerektiğine işaret eden Denktaş, dış ticarette rahatlamalar yaşanacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Standartları Enstitüsü konusundaki çalışmaların 2013’te kendi bakanlığı döneminde gündeme geldiğini ve çalışmaların başladığını anlatan Denktaş, sonra bu konudaki çalışmaların durduğunu, ancak bir süre önce Türk Standartları Enstitüsü yetkilileriyle yaptığı görüşmede, çalışmaların yeniden başlaması yönünde girişim başlattıklarını belirtti.



“İSTATİSTİK DAİRESİ KURULMALI”

Serdar Denktaş, Devlet Planlama Dairesi içinde bir istatistik birimi bulunduğunu ancak İstatistik Dairesi’nin de oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Denktaş, bu birimin DPÖ içinden çıkarılarak, İstatislik Dairesi’ne dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret için zaman zaman dış pazar bulunduğuna da değinen Başbakan Vekili Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC’nin riskli bölge ilan edildiğini, bu sebeple de çok yüksek taşımacılık ve navlun ücreti talep edildiğini dile getirdi.

KKTC’nin riskli bölge olmadığının ticaret yapılan ülkelere anlatılması gerektiğine dikkat çeken Denktaş, özellikle KKTC’yi riskli bölge olarak gösteren Güney Kıbrıs’a biz riskliysek onların da riskli bölge olduğunu, çünkü aynı coğrafyanın paylaşıldığının anlatılması gerektiğini kaydetti.

Denktaş, tüm bu sorunların ortadan kaldırılması halinde KKTC’nin rekabet edebilir noktaya getirilebileceğini söyledi.

Diğer konulardaki sıkıntılar yanında, sağlık konusunda yaşanan sıkıntıların da farkında olduklarına işaret eden Serdar Denktaş, göreve geldikleri günden bu yana sağlık konusunda önem vereceklerini söylediklerini anımsattı.

“TÜM ALGIYA RAĞMEN DEVLET HASTANESİ GÜVENİLİR NOKTADA”

Sağlık konusunda birçok adım atıldığını ve çalışmaların yapıldığını ifade eden Denktaş, tüm algıya rağmen, devlet hastanesinin güvenilir noktada olduğunu vurguladı.

“Ben de annemi Devlet Hastanesi’ne yatırdım” diyen Başbakan Vekili Denktaş, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin bakımı konusunda eksikliklerin olduğunu, onun da yeni hastaneyle giderileceğini belirtti.

Algının değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Denktaş, basına bu konuda çok görevler düştüğünü ancak basının sadece olumsuzlukları gündeme getirdiğini söyledi. Denktaş; “Biz iyiyi değil, kötüyü ortaya koyuyoruz” dedi.

Denktaş, ülkede çok eksiklikler, hatta yanlışlıklar, adım adım düzeltilmesi gereken işler olduğunu dile getirerek, siyasi ortamdan kaynaklanan bazı sıkıntıların yapılacak işleri zorlaştırdığını kaydetti.

Üzerlerine düşen işleri, görevleri ayrıntılı olarak değerlendireceklerini ifade eden Serdar Denktaş, her kesimden yarım alarak, eksikliler olan alanlarda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Denktaş, zaman içinde kamuya yönelik ilginin, özel sektöre döneceğine de inanç belirtti.