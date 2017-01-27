Denktaş Vakfı’ndan anlamlı bağış

Denktaş Vakfı, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ın doğum günü olan 27 Ocak'ta (bugün) Denktaş’ın hatırasını ve eserlerini yaşatmak amacıyla değerli kitaplarını çeşitli derneklere bağışlayarak genç nesile ışık olmasını sağladı.

Denktaş Vakfı, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ın doğum günü çerçevesinde; Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) ve Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği'ne (GEKAD) Denktaş'ın yazdığı Karkot Deresi, Gençlerle Sohbet ve Bayrak Yere Düşürülmez Kitaplarını bağışladı. Kitaplar, SAYTEV’in Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yenierenköy İlkokulları’nda açacağı kütüphanelere ve Kıbrıs Genç Kadınlar Dernegi'nin “Her Kadına Bir Harf Ol” Projesi’ne katkı amacıyla bağışlandı.