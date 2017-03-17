Demokrat Parti (DP) Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının toprağına sahip çıkarak üreteceğini, böylelikle genç cumhuriyetini ilelebet yaşatacağını söyledi.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş ve ilçe yönetimi, Balıkesir Örgüt binasında Balıkesir ve bölge halkı ile bir araya gelerek, bölgenin sorunlarını dinledi.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, toplantının ilk saatlerine katılan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, planlanmış bir başka programı nedeniyle geceden erken ayrıldı.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş konuşmasında, KKTC için Mesarya’nın önemine değindi.

İnsanlığın toplu yaşama geçmesinde, tarım, tarımsal verim, hayvancılığın önemli roller üstlendiğini ifade eden Denktaş, üretimin artırılması, Kıbrıs Türk halkının üretimden koparılmaması için eksik kalan gerekli çalışmaların hayat bulması, üreticilerin destek ve teşvikinin arttırılması için el birlikte çalışmanın önemine değindi.

Bu konuda geleceğe dair umutlu olduğunu söyleyen Denktaş, “Yapılacak çok iş var” dedi.

Gençliğin sorunları, işsizlik, konut sıkıntısı, ekonomik dar boğaz konularının da masaya yatırıldığı gecede Denktaş, genç bakış açısı ve vizyonunu Balıkesir halkı ile paylaştı.