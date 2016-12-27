Denktaş: "Yasa bu şekilde geçerse mali protokol delinmiş olacak"

Gözde Süreç Sarı-Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KTHY konusunda mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele ettiğini söyledi.

Önerinin bu şekliyle mali protokol, mali disipline uygun olmadığını söyleyen Denktaş, konuya ilişkin üç dört farklı görüş bulunduğunu kaydetti.

Denktaş, hükümetin uyum içinde çalıştığını zaman zaman fikir ayrılıkları olabileceğini belirtti.

Mağduriyetlerin bulunduğunu ancak yasanın bu şekilde geçirilmesi halinde 2017’de bir tek istihdam yapılamayacağını dile getiren Denktaş, mali protokolün delinmiş olacağını dolayısıyla katkı da alınamayacağını söyledi.

“Faktöring, Meslek Yasası gibi bazı yasaların geçirilmesi gerekir ki gerisini halledelim. Benim önerim geri komiteye çekilmesidir” diyen Denktaş, mali açıdan uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Denktaş, “Bir mağduriyet yoktur demiyorum. Bu mağduriyet belli bir noktaya kadar düzeltilebilir. Ancak komitede bu yaklaşımı görmedik. Bu yaklaşım nedeniyle müsteşarım emekliliğini istiyor” dedi.

Yasa önerisine karşı olumlu oy vermeyeceklerini belirten Denktaş, bunun hükümet krizine dönüşmeyeceğine inandığını söyledi.

Denktaş, tasarının komiteye geri çekilerek, düzeltilmesi önerisinde bulunarak, tasarının yasalaşmasıyla arkasının geleceğini belirtti.

Konuşmanın ardından DP milletvekilleri olarak Genel Kurul’dan ayrılacaklarını söyledi.