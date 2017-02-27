Derbiyi kim kazanır?

1997-2001 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Fatih Akyel, gönlünden doğal olarak Galatasaray'ın kazanmasının geçtiğini söylüyor ama 'her an ne olacağı belli olmayan bir maç' diyor:

"Daha oturmuş, ne yaptığını bilen, hedefine adım adım yaklaşan bir Beşiktaş takımı var. Güzel bir maç olacak. Galatasaray da bu maçtan mutlak galip çıkmak isteyecektir çünkü seyircisine ve camiaya kendisini affettirmek için oyuncular, kötü gidişe 'dur' demek isteyecektir, onun için savaşacaktır. Derbide benim gönlümden geçen Galatasaray'ın kazanmasıdır. Şu var ki Beşiktaş ne oynadığını bilen bir ekip ama karşıdaki Galatasaray. Her an ne olacağı belli olmayan bir maç."

Gültiken: Beşiktaş kazanırsa yüzde 99 şampiyonluğunu ilan eder

Ali Gültiken, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden. Ona göre derbide olası Sneijder-Atiba, Bruma-Gökhan; Talisca-De Jong (Tolga), Quaresma-Carole eşleşmeleri önemli. Ama en önemlisi Selçuk-Oğuzhan kapışması:

"Beşiktaş, kendi oyun düzenini aynı istikrarda devam ettirirse önemli bir avantaja sahip olur. Özellikle pas trafiğini ve tempoyu rakibine vermediği sürece büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kazanma baskısı yaşayacak G.Saray’ın daha çok risk alacağını düşünürsek Beşiktaş, en önemli özelliklerinden biri olan kontratak çıkışlarıyla da pozisyonlar ve gol bulacaktır. Ayrıca G.Saray defansındaki bireysel hatalar ve rakibin yan top zaafı Beşiktaş'ın pozisyonlar bulmasını sağlayacaktır. Bu tür maçlarda oynadığı takdirde Talisca’nın, Quaresma ve Cenk’le birlikte bu maç için önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. İşin diğer tarafında da Fabri maçın kaderini belirleyecek isimlerden birisi olacaktır. Ama özellikle Quaresma ve Marcelo, Beşiktaş için çok önemli.G.Saray adına Sneijder-Atiba, Bruma-Gökhan eşleşmesi; Beşiktaş için ise Talisca-De Jong (Tolga), Quaresma-Carole eşleşmeleri önemli görünüyor. Ama Selçuk-Oğuzhan eşleşmesi karşılaşmanın en kilit noktalarından birisi olacak"

Gültiken'e göre Beşiktaş kazanırsa şampiyonluğu yüzde 99 ilan eder: Kaybederse maç oynanmadığı andaki iddia durumuyla yarış yeniden başlar gibi görünür. Beşiktaş, kaybetmiş dahi olsa yine şampiyonluğun en güçlü adayı olarak bu kadrosuyla yoluna devam eder.

Zan: Galatasaray kazanırsa şampiyonluk yarışına dahil olur

Gökhan Zan, 2003-09 Beşiktaş, 2009-15 yılları arasında da Galatasaray'da oynadı. Her iki takımı da iyi biliyor.

Zan'a göre Galatasaray, topu Beşiktaş'a bırakırsa problem yaşayabilir. Bu nedenle topu ayağında tutup efektif kullanmalı:

"Beşiktaş, hala kolay gol yiyor ve G.Saray bunu avantaja çevirebilir.Galatasaray, topu Beşiktaş’a bırakırsa problem yaşayabilir. Çünkü Sarı-Kırmızılılar, geride çok sayıda oyuncuları varken bile pozisyon verebiliyor. Zaten Beşiktaş da tempo yaptığında karşı koyulması güç bir ekibe dönüşüyor. G.Saray, bu nedenle Beşiktaş karşısında mümkün olduğunca topu ayağında tutup efektif kullanmalı. Selçuk ve Sneijder beraber sahada olursa, bunu yapabilirler. Bunun yanında Galatasaray’ın kazanması için Beşiktaş’ın rahat top yapmasına izin vermemesi gerekiyor. Talisca ve Quaresma’ya göz açtırmamak için yardımlaşmayı üst seviyeye çıkarmalı"

Zan, Talisca-De Jong eşleşmesinin derbide çok kritik bir önem taşıdığı düşüncesinde:

"Talisca, G.Saray’ın en zayıf bölgesi olan savunma ile orta saha arasındaki hata girip oradaki boşlukları değerlendirebilir. Pasları ve uzaktan şutları ile etkili olmaya çalışacak. De Jong’un, Talisca’ya karşı fiziksel dezavantajı var ama tecrübesi ile bu eksiği kapatıp üstünlük kurabilir"

Eski milli futbolcuya göre Beşiktaş kazanırsa, takipçilerinin şampiyonluk şansını matematiksel olarak azaltacak ve psikolojik üstünlüğü de net bir şekilde ele almış olacak. Ancak Galatasaray kazandığı takdirde, ki ben bu ihtimali daha yakın görüyorum; lig yarışı yeniden heyecan kazanacaktır. Ve yeni hocasıyla havaya giren Galatasaray’ın, şampiyonluk şansı iyiden iyiye artacaktır.

Peki dünya yıldızları ne diyor?

Arsenal ile özdeşleşen Fransız yıldız Robert Pires, Bein Sports'a verdiği röportajda "Çok ateşli bir derbi bizi bekliyor. Türkiye'nin en iyi derbilerinden biri. Ben psikolojik avantjın Beşiktaş'tan yana olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da tur atladılar, ligde lider durumdalar. Belki deplasmanda olmak onlar zora sokacaktır ama Beşiktaş çok iyi bir sezon geçiriyor. Galatasaray'ın üzerinde ise baskı var. Eğer kaybederlerse şampiyonluk yarışından tamamen kopacaklar. Alacakları galibiyet ise umut tazeleyecek. Güzel bir maç bizi bekliyor" dedi.

Eski Barcelona futbolcu Eric Abidal'in favorisi Beşiktaş: "Özgüvene sahip bir takım. Özgüven deplasmanda onların avantajı. Çok kaliteli oyuncular var. Ama önemli olan takım olmak. Galatasaray daha da performansını artırabilir. Sneijder'ın performansı çok önemli. O iyi oynarsa Galatasaray iyi oynuyor." yorumunu yaptı.

İtalyanların ünlü golcüsü Christian Vieri'ye göre de "Kimin kazanacağını bilemem. Türkiye'deki derbilerde şanslar hep eşittir. Galatasaray'ı öne çıkarabiliriz o da taraftarı sayesinde. Sneijder'in de olması çok önemli. Beşiktaş'ta da Quaresma var, Aboubakar var. Özellikle iki ayağını kullanan Aboubakar'ı durdurmak çok zor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Al Jazeera, Habertürk ve Bein Sports