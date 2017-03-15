Derinya Kapısı için son etap çalışmaları başlıyor

Derinya ve Aplıç geçiş kapılarının açılması için çalışmalar ilerliyor.

Derinya ve Aplıç kapılarının açılması için yürütülen çalışmaların seyri ve hızlanması için eşgüdümün sağlanması, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki koordinasyon toplantısına, her iki kapının açılması için devam eden çalışmaların farklı yönlerini yürüten Maliye Bakanlığı, Karayolları Dairesi, Planlama İnşaat Dairesi, Tapu Kadastro Dairesi, GKK ve Geçiş Kapıları Teknik Komitesi yetkilileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nda farklı konularda düzenlenen çalışma toplantılarıyla, ilgili birimlerin uygulamalarını ortak bir masa etrafında birlikte değerlendirip, koordinasyonunun sağlanması, süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Derinya kapsınının ilk etabı oluşturan asfaltlama ve yönlendirme çalışmaları tamamlandı. Derinya’nın açılması için ikinci etap için de bütçe serbest bırakıldı, çalışmalar başladı. Deriya kapısı için üçüncü ve son etap elektrik, su ve iletişim altyapısının tamamlanması için de ihale hazırlıklarının iki haftaya kadar tamamlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu başkanlığındaki toplantıya, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi, Tapu Kadastro Dairesi Harita Kadastro Amiri Nevzat Sergeç, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi Başkanı Mustafa Davulcu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mühendis ve subayları, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani katıldı.