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Derviş Zaim’in rüya filminin galası Gazimağusa’da

Derviş Zaim’in rüya filminin galası Gazimağusa’da

Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim’in “Rüya” filminin gala gösterimi çarşamba akşamı saat 19.00’da Gazimağusa Lemar Cineplex’te yapılıyor.

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Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim’in “Rüya” filminin gala gösterimi çarşamba akşamı saat 19.00’da Gazimağusa Lemar Cineplex’te yapılıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nin açıklamasına göre, uzun yıllar Gazimağusa’da yaşayan Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim’in 9. filmi olan Rüya, 27 Mart Pazartesi gününden itibaren de vizyonda olacak.

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