"Destandan Dehşete Mağusa Limanı" konulu panel 22 Mart'ta

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu tarafından düzenlenen ve Mağusa İlçesi'nin sorunlarının konuşulduğu 'Mağusa Sorunlarını Konuşuyor' isimli paneller dizisi sürüyor.

'Destandan Dehşete Mağusa Limanı' konulu üçüncü panel, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda 22 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Panel saat 19.00'da başlayacak. Panele ilgi duyan herkesin davetli olduğu belirtildi.

Moderatörlüğünü TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı'nın, açılış konuşmasını TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Baraka ve Bağımsızlık Yolu adına Münür Rahvancıoğlu'nun yapacağı paneldeki konuşmacılar ise Çevre Mühendisleri Odası Başkanı ve TDP PM üyesi Yasemin Çobanoglu, Güç Sen eski Başkanı Erol Emin ile Abdullah Özdoğan olacak.

"Mağusa Sorunlarını Konuşuyor" adlı paneller dizisinin ilki 14 Kasım 2016 tarihinde 'Kanalizasyon Kabusu ve Mağusa'nın Değişen Kokusu' ikincisi ise 17 Aralık 2016 tarihinde, 'İmar Planı ve Yaşama Etkileri' adı altında gerçekleştirilmişti.