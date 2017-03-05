Detektör köpek üzerlerine atladı

Nadire Bahadi

Narkotik ekiplerinin önceki gün Ercan Havaalanı’nda detektör köpeklerle birlikte gerçekleştirdiği aramada ülkeye turist olarak gelen iki kişi ülkeye uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklandı.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine Yunus Emre Tam’ın üzerinde 4 gram, Cüneyt Arslan’ın tasarrufunda ise 1 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Zanlı Tam ve Arslan “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme suçun ciddiyetine dikkat çekerek bu tür olaylarda polisin süreye ihtiyacı olduğunu belirtip iki zanlının da 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Emareler laboratuara gönderilecek

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Mehmet Bayram mahkemede verdiği ifadesinde, zanlıların tutuklanmasının ardından üzerlerinde bulunan hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin emare olarak alındığını söyledi. Zanlıların poliste gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirten Bayram, hafta sonu olması nedeni ile emare alınan uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na gönderilemediğini belirtti. İfadelerdeki beyanlarında araştırılması gerektiğini belirten polis çavuşu zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.