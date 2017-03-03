Nadire Bahadi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün sınır kapıları, limanlar ve havaalanında detektör köpeklerle gerçekleştirdiği kontroller olumlu sonuç veriyor.

Narkotik eğitimli detektör köpekler, ülkeye uyuşturucu madde ile giriş yapmak isteyen yolculara engel oluyor.

Kontrolleri düzenli olarak sürdüren Narkotik ekiplerinin önceki gün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği aramalarda detektör köpeği Cindy ve Liz’in tepki vermesi üzerine Serkan Özdilek’in çantasında 2 adet uyuşturucu madde içeren hap ile Samet Şentürk’ün cebinde 1 gram hint keneviri bulundu.

Özdilek ve Şentürk dün “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Aleyhlerinde soruşturma başlatılan Özdilek ve Şentürk mahkeme emri ile 1 gün poliste tutuklu kalacak.

Detektör köpeklerin tepkisi boş çıkmadı

Zanlılar aleyhindeki soruşturmayı yürüten polis memuru Fadıl Metin mahkemede olay ile ilgili ifade sundu. Önceki gün saat 11:30’da gerçekleşen kontrolde detektör köpeği Cindy’nin tepki vermesi üzerine zanlı Özdilek’in çantasında arama yapıldığını belirten Metin, şeffaf naylonda foil kağıdına sarılı 2 adet uyuşturucu madde içeren hap bulunduğunu açıkladı. Saat 13:25 sıralarındaki kontrolde ise bu kez detektör köpeği Liz’in Samet Şentürk’e tepki verdiğini belirten Metin, Şentürk’ün üzerinde yapılan aramada kot pantolonun sol ön cebinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gram hint keneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını açıkladı. Her iki zanlının da gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Metin, alınması gereken ifadelerin olduğuna dikkat çekerek mahkemeden süre talep etti.