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  3. Dev timsah şoke etti!

Dev timsah şoke etti!

Florida'da bir turist grubunun önünden aheste adımlarla geçen hayvan, sosyal medyada fenomen oldu.

Çoğu insan bir araba büyüklüğünde timsaha rastladığında kaçar fakat Florida'daki turistler bunu yapmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle fenomene dönüşen dev timsahı gören grup, yemyeşil bir yolun ortasından geçen timsahı fotoğraflıyor. Florida Lakeland'da görülen timsah, çok yavaş adımlarla turistlerin önünden yürüyor.

Facebook'a yüklenen görüntüler, Pazar gününden bu yana 18 binden fazla kez paylaşıldı.

'Humpback' adı verilen kocaman timsah için sosyal medyada bir kullanıcı 'Vay canına, o bir dinazor' mesajını yazdı. Florida'da yaşayan bir kadın ise, dehşete kapıldığını söylüyor.

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