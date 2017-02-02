Eniz Orakcıoğlu

Güzelyurt Festival Park, Güzelyurt’un göz dolduran ve vatandaşların renkli vakit geçirebildiği sayılı yerlerinden birisi… Yaz aylarında dolup taşan parkın içerisinde 2 çocuk parkı, hayvanat bahçesi, spor tesisleri, kafeteryaları bulunmakla birlikte, kış aylarında da ziyaretçisi eksik olmuyor. Güzelyurtluların uğrak mekanı olan bu yerde yemyeşil çimler, ağaçlar, çiçekler ve insanların oturup zaman geçirebileceği yerde insanlar pozitif enerjiyle doluyor.

Deve Kuşları ilgi odağı

Güzelyurt Festival Park’ında yıllardır bulunan hayvanat bahçesi hem öğrenci gezilerindeki öğrenciler tarafından, hem de turist gezilerinde turistler tarafından, hem de bölge halkı ve çocukları tarafından ilgi ile ziyaret ediliyor. Mini hayvanat bahçesinin içinde, özellikle deve kuşları ilgi odağı oluyor. Deve kuşlarının yanında birçok çeşit kuş, tavuk çeşitleri, bodur keçi, sincap, tavuzkuşu gibi birçok hayvan bulunuyor.

Park, yemyeşil ağaçlarla dolu

Güzelyurt’ta görülmeye ve ziyaret edilmeye değer bir yer olan Güzelyurt Festival Parkı, bir kez gelip görenlerin uğrak yeri halini alıyor. Yemyeşil ağaçları ve rengârenk çiçekleri ile parkın bakımı Güzelyurt Belediyesi çalışanları tarafından özenle ve düzenli olarak yapılıyor. Her yaştan insanın dinlenmek ve bu güzel manzarayı izlemek için geldikleri alan, tam bir aile yeri... Yaz, kış birçok insanın ziyaret ettiği Festival Parkı temizliği ve güzelliği ile göz kamaştırıyor.

15 gün cıvıl cıvıl festival

Her yıl Haziran aynında düzenlenen Portakal Festivali de bu park alanı içinde düzenleniyor. 15 gün süre ile cıvıl cıvıl olan Festivale KKTC’nin her yerinden insanları ağırlıyor. Güzelyurt Belediyesi, Festival Parkına çok önem veriyor ve özen gösteriyor.

“Tarihi tren bölgenin sembolü”

Kıbrıs'ta kullanılan ilk trenlerden birini Güzelyurt'ta Festival Alanı'nda bulunmakta… Bu tren Kıbrıs'ın ilk treni olması açısından dikkat çekici… Lefkoşa-Güzelyurt girişindeki anayolun her iki tarafında yer alan tren istasyonu binaları, İngiliz döneminde, Güzelyurt istasyon binaları olarak hizmet vermekteydi. Günümüzde festival parkında bulunan lokomotif ile birlikte bizlere kalmış olan önemli birer tarihi eser durumunda ayrıca Güzelyurt’un da sembolü haline geldiği de bilinmekte…

“Parkın bakım ve temizliği düzenli yapılıyor”

Güzelyurt Festival Parkı’nın Sorumlusu Osman Kazancı, Parkı içerisinde bulunan mini hayvanat bahçesinin hem çocukların, hem de büyüklerin en çok ilgisini çeken bölüm olduğunu söyleyerek, “Güzelyurt Belediyesi Festival Parkı yemyeşil düzenlemesi ve çocuk parkları ile çocuklara çok rahata vakit geçirilecek güzel bir ortam yaratmaktadır. Festival Park alanının içerisinde 2 tane çocuk parkı vardır. Yemyeşil alan içinde ebeveyniler kahvesini veya çayını yudumlarken, çocuklar da rahatlıkla onlar için düzenlenmiş park alanlarında oyun oynayabiliyor. Bunların yanında Festival alanında spor yamak için tesisler de bulunuyor. Tesis içinde; tenis kortu, açık hava fitnes aletleri, kapalı fitnes salonu ve halı saha bulunuyor. Güzelyurt Belediyesine ait olan spor tesisleri günün her saatinde hizmete açık olup, bakımları ve temizlikleri düzenli bir şekilde belediye çalışanları tarafından yapılıyor.”

“Amfi Tiyatro mimari yapısıyla dikkat çekiyor”

“Güzelyurt Belediyesi’nin TC Yardım Heyeti’nin katkılarıyla kültür hayatına kazandırdığı ve açılışını TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Amfi Tiyatro, Güzelyurt Belediyesi yanında okullara, kurum ve kuruluşlara da hizmet veriyor. Festival Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatro mimari yapısıyla da dikkat çekiyor. Toplam 2465m² alanı olarak inşa edilen ve 1000 kişilik seyirci kapasitesi bulunan Amfi Tiyatro Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kapalı olma özelliği taşıyor. Amfi Tiyatro girişinde oto park ve araç yolu oluşturarak, parke kaldırım döşemesi yapılarak Güzelyurt’a yeni bir kullanım alanı kazandırdı”