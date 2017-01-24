Devlet eliyle kazaya davetiye

Deniz Abidin

Su borusu döşeyen bir firmaya ait olan ağır yük vasıtaların Ciklos Mevkii’ni bir süredir kullandıkları, 20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla bu sürenin 23 Nisan 2017 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, bu iznin daha önce su borusu döşeyen firmalara verildiğini belirterek, Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriyle uzatıldığını söyledi. Avcı, Girne Ciklos Mevkiinin dolu olan kamyonların yarattığı tehlikelerden dolayı yıllar önce trafiğe kapatıldığını hatırlatarak, özel izinle dahi olsa mevcut izinlerle tehlikenin geri geldiğini vurguladı.

Resmi Gazete’nin 20 Ocak 2017 tarihli ilanında plakaları belirtilen ağır yük kamyonlarının Lefkoşa- Girne Anayolu’nun 19 kilometreden (ciklos mevki) itibaren Girne’ye girişlerine veya bu yolu kullanmalarına 23 Ocak 2017 ile 23 Nisan 2017 tarihleri arasında izin verildiği açıklandı. Karayolları Dairesi’nin bildirisine göre, 2 bin 32 gramdan ağır olan bazı plakalı kamyon ve mikserlerin Fasıl 83 Umumi Yolları Koruma Yasası’nın 4. Maddesine göre trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli olduğu ifade edildi.

“Özel izinle dahi olsa tehlike geri geldi”

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, bu iznin daha önce su borusu döşeyen firmalara verildiğini belirterek, Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriyle uzatıldığını söyledi. Avcı, Girne Ciklos Mevkiinin dolu olan kamyonların yarattığı tehlikelerden dolayı yıllar önce trafiğe kapatıldığını hatırlatarak, özel izinle dahi olsa mevcut izinlerle tehlikenin geri geldiğini vurguladı.

“Bir kamyonun gözle muayenesi muayene olamaz”

Avcı, bu iznin sadece bir firmaya verilmesinin bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, endişesinin diğer firmaların bu durumu örnek göstererek aynı izni talep etmeleri olduğunu söyledi. Avcı, siyasi veya ekonomik baskıyla bu tür izinlerin yaygınlaşmasının kendisini korkuttuğunu belirtti. Avcı, KKTC devletinin içinde kamyonları teknik olarak muayene edecek aletin olmadığına dikkat çekerek, “bir kamyonun gözle muayenesi muayene olamaz” dedi. Avcı, ağır yük vasıtalarının güvenli olup olmadıklarının ölçülemediğini belirterek, kamyon ehliyeti almak için verilen eğitimin ise yetersiz olduğunu kaydetti. Avcı, profesyonel ehliyet sisteminin de oluşmamasından dolayı hem kamyonların kalitesinin hem de hem sürücü standardının dünya gerçeğiyle bağdaşmadığını belirtti. Avcı, “Dolu kamyonların Ciklos Mevkiini kullanması tehlikeleri beraberinde getirecektir. Bu izin özel nedenlerle dahi olsa olmamalıdır” diye konuştu.