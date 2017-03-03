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Devlet Emlak Malzeme Dairesi alkollü içecek ve eşya satışı yapacak

Devlet Emlak Malzeme Dairesi alkollü içecek ve eşya satışı yapacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen muhtelif alkollü içecek ve eşyayı, perakende olarak satışa sunacak.

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen muhtelif alkollü içecek ve eşyayı, perakende olarak satışa sunacak.

Devlet Emlak ve Malzeme  Dairesi’nden  yapılan açıklamaya göre, satış Pazartesi günü  saat 09.00’da Daire’nin Kağıt ve Buluntu Ambarı’nda gerçekleştirilecek.

Satışlar,  nakit veya günlük çek karşılığında olacak.

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