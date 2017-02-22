Devlet hastanesi değil sanki ticarethane!

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük devlet hastanesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde EEG skandalı yaşanıyor.

Hastanede bulunan 2 EEG cihazından biri yetişkinler için kullanılırken, diğeri, yeni olmasına rağmen çocuk servisinde atıl bekletiliyor. EEG cihazı kullanılmadığı için de elliyi aşkın hasta çocuğa tedavi başlatılmıyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sadece bir çocuk nöroloğu görev yapıyor. Doktor, hasta başvurularında çocuklara, EEG çekimi için gereğini yapmak yerine kartvizitini veriyor. Çocuk nöroloğu, Hipokrat Yemini'ni unutarak, "Hastanede çocuklara EEG çekilmiyor. Ya Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne gidin, ya da Gazimağusa'daki kliniğime gelin. Paranız mı yok? O halde listeye çocuğunuzu yazayım. Hastanede ne zaman EEG çekimi başlar, sırası gelince çocuğunuzun da EEG'si çekilir" söyleminde bulunuyor.

Hasta evladının tedavisine bir an önce başlanmasını isteyen kimi ebeveynler, "Hastanede tek çocuk nöroloğu... Muhtacız! Yoksa çocuğumuzla ilgilenmez" endişesiyle doktorun kliniğine gitmek zorunda kalıyor. Kimi anne, babalarsa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne 372.50 TL. ödeme yaparak çocuklarının EEG'sini çekiyor.

Çocuk nöroloğu, kliniği yerine üniversite hastanesini tercih eden kimi hasta çocukların EEG'sini de kabul etmiyor. Doktor, "Size verilen CD okunmuyor. Çocuğunuz uyumadan EEG'si çekildi" bahaneleriyle aileleri yeniden kliniğine gitmeye zorluyor.

Parasızlıktan çocuğunun EEG'sini çektiremeyen elliyi aşkın aileyse çocuk nöroloğunun verdiği sıraya göre bir an önce hastaneye çağrılmalarını bekliyor. Evlatlarının bekletilmesine isyan eden kimi ebeveynlere ise doktor, "çocuğunuzu servise yatıramam. Üniversite hastanesine de sevk edemem. Çünkü hastanede EEG cihazı var. Eğer çocuğunuzun durumu acil olsaydı, rica ederdim. O zaman yetişkinlerin cihazından EEG'si çekilirdi" yanıtını veriyor.

Elektro ensefalo grafinin kısaltılmışı olan EEG, epilepsi tanısında ve epileptik hastaların takibinde klinik bulguları izleyen en önemli inceleme yöntemidir. EEG ayrıca birçok beyin hastalığı için çok önemli ek araştırma yöntemi özelliğini taşıyor.

EEG, epilepsili hastaları ve şüphe oluşturan nöbet bozuklukları olan hastaları incelemekte kullanılan önemli bir tetkiktir. Beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için EEG cihazı kullanılmaktadır. Epilepside EEG'nin amacı; tanının desteklenmesi, sınıflanması, fokal beyin lezyonunun araştırılması ve epilepsi hastalarının izlenmesidir.

Rutin EEG çekimi dışında sık olarak uyku EEG'si (özellikle çocuklarda uyanıklık kaydı güç elde edildiğinden), uzun süreli EEG, uyku deprivasyonlu EEG gibi epilepsi odağını tetiklemeyi amaçlayan, temelde aynı ama bazı süre ve durum farklılıkları olan incelemeler planlanabilir.

Bunların dışında, hastanın video görüntüsü ve EEG incelemesinin eş zamanlı kaydı çok önemli... "Video-EEG monitorizasyon" olarak isimlendirilen bu yöntemde hastanın görüntüsü ve EEG eş zamanlı olarak kıyaslanabilmekte ve bulgular çok daha detaylı bir şekilde karşılaştırmalı olarak incelebilmektedir. En önemli ve sık kullanım nedenlerinden biri de ilaç tedavisine dirençli olgularda nöbet kaydı yapılarak sorumlu epileptojenik odağın belirlenmesi ve epilepsi cerrahisine hazırlıktır.

Hastalığın doğru teşhisi ve bir an önce tedavinin başlatılması için elzem gereklilik olan EEG çekimini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaptırmayan doktor kadar hastane yönetimi ve Sağlık Bakanlığı da suç işliyor. Bakanlık ve hastane yönetimi, hastaları, tek çocuk nöroloğunun keyfine terk ederken, doktor hakkındaki şikayetleri de dikkate almıyor.

Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi, Türkiye'den temin edilen ikinci EEG cihazının kullanımı için personel görevlendirmek yerine doktorun, ikinci iş yaparak haksız kazanç elde etmesine göz yumuyor. En önemlisi, Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi, doktor gibi çocukların sağlığıyla oynuyor.

Kaynak: Afrika Gazetesi



