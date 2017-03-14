Devlet hastanesinde işler kavga dövüşle ilerliyor!

Yeni Doğuş Partisi (YDP), hastanelerde ilgisizlik olduğunu belirterek, önlem istedi.

YDP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Tel, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve geç müdahale nedeniyle komaya giren 80 yaşındaki hastayı örnek göstererek, Sağlık Bakanlığı ile başhekimliği göreve çağırdı.

YDP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Tel'in açıklaması şöyle:

"Mağusa devlet hastanesinde yaşanan ilgisizliğin bedelini halk, acı ve ağır bir şekilde yaşıyor.

11 Mart 2017 de saat 07.00 sıralarında sağ tarafında uyuşukluk ve tansiyon rahatsızlığı nedeni ile Mağusa devlet hastanesi acil servisine getirilen 80 yaslarında Meryem Evren, Saat 11.30 a kadar bekletilmiş ve nöroloji servisine yatırılmıştır. Hiç bir tıbbi müdahale yapılmayan hastanın, saat 12 sıralarına doğru fenalaşması üzerine hasta yakınları durumu protesto etmiş, bu protestolar üzerine doktor ve hemşireler ancak hasta ile ilgilenmeye başlamışlardır.

Ne yazık ki geç müdahale yüzünden hasta komaya girmiş ve acilen Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Seksen yaşında Meryem Evren şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir. Aile yakınları ise perişen bir vaziyettedir.

Gazi Mağusa hastanesinde son zamanlarda bu tip vakalar oldukça sık yaşanmaktadır. Bu tip muameleye maruz kalan hastaların Türkiye göçmeni vatandaşlar olması bizi derinden üzmektedir.

Parti olarak Sayın Sağlık bakanından ve Mağusa devlet hastanesi baş hekiminden bu yaşanan trajik ve vahim olayda ilgisiz ve duyarsız kalan hangi görevli varsa derhal tespit edilip soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz."