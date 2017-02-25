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Devlet Kimya Laboratuvarı'ndaki yangın ülkedeki her alanı etkiliyor

Devlet Kimya Laboratuvarı'ndaki yangın ülkedeki her alanı etkiliyor

Yangından zarar gören Devlet Kimya Laboratuvarı’nın henüz faaliyete geçmemesi adli olayların soruşturmasını da etkiliyor

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Suna Erden

Yangından zarar gören Devlet Kimya Laboratuvarı’nın henüz faaliyete geçmemesi adli olayların soruşturmasını da etkiliyor 

Üzerinde uyuşturucu madde ile ülkeye giriş yapmak isterken Ercan Havaalanı’nda yakalanan Ahmet Okultaş 2 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, yangından dolayı zarar gören Devlet Kimya Laboratuvarı’nın henüz faaliyete geçmediğini, tahlillerin yapılamadığını ifade ederek, zanlıların haklarından mahrum kalmaması için tutuksuz yargıya karar verdiğini açıkladı. 

TAHLİLLER ÇIKMIYOR 

Yargıç, turist statüsünde bulunan ve bu tür suçlardan ötürü mahkemeye çıkarılan zanlıların tutuklu yargılanmak üzere cezaevinde gönderildiğini ancak bir süreden beridir tahlillerin yapılamadığını ve bu nedenle sürecin uzadığını ifade ederek, zanlının teminat altında serbest yargılanmasına emir verdi. 

TUTUKSUZ YARGILANACAK 

Mahkeme, zanlıyı 4 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise giderek imza atması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.Zanlı Ahmet Okultaş, 21 Şubat tarihinde saat 16.30 sıralarında narkotik detektör köpeği Cindy’nin tepki vermesi ile üzerinde yapılan aramada10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. 

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