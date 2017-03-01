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Devlet Piyangosu 28 Şubat çekilişi yapıldı

Devlet Piyangosu 28 Şubat çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı. 28 Şubat 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “27189” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesinde satılan “27189” numaralı bilete isabet etti. Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Girne bayisi Andım Çağdan tarafından satıldı.

28.02.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
27189  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
15646  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
76589  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04474  78700  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
30042  49138  58881  76129  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02880  05043  07266  37241  41786  46261  47777  51856  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17336  32690  38323  39767  40393  40484  42482  44389  45888  64388  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09667  14707  20004  21115  28863  29806  40148  41123  42418  52911  73249  76053  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05361  10975  12711  20250  20856  29241  29496  30470  34401  45371  46008  49382  57770  58889  59099  69567  71185  78368  79342  79981  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15 57

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3 5

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