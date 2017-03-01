Devlet Piyangosu 28 Şubat çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı. 28 Şubat 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “27189” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesinde satılan “27189” numaralı bilete isabet etti. Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Girne bayisi Andım Çağdan tarafından satıldı.

28.02.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

27189

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

15646

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

76589

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04474 78700

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

30042 49138 58881 76129

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02880 05043 07266 37241 41786 46261 47777 51856

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17336 32690 38323 39767 40393 40484 42482 44389 45888 64388

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09667 14707 20004 21115 28863 29806 40148 41123 42418 52911 73249 76053

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05361 10975 12711 20250 20856 29241 29496 30470 34401 45371 46008 49382 57770 58889 59099 69567 71185 78368 79342 79981

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15 57

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3 5