Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu’nun 200 bin TL’lik büyük ikramiyesinin “48472” numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamada, “48472” numaralı biletin Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldığı belirtildi.

18.02.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

48472

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

54440

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

19663

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10864 73811

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04493 17156 21782 27390

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09951 21687 21801 28099 29634 48695 58744 74726

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23173 25557 29557 32644 33602 53691 60089 61436 68534 69184

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02001 03385 06957 08983 20407 23765 32349 39942 43787 61050 62212 76905

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00297 03549 09318 21801 37708 39322 42244 43938 44426 52225 59426 63303 67328 67348 75255 75311 75466 76301 76536 79343

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32 72

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

0 6