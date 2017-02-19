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Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu’nun 200 bin TL’lik büyük ikramiyesinin “48472” numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

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Devlet Piyangosu’nun 200 bin TL’lik büyük ikramiyesinin “48472” numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamada, “48472” numaralı biletin Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldığı belirtildi.

18.02.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

48472  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

54440  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

19663  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10864  73811  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04493  17156  21782  27390  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09951  21687  21801  28099  29634  48695  58744  74726  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23173  25557  29557  32644  33602  53691  60089  61436  68534  69184  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02001  03385  06957  08983  20407  23765  32349  39942  43787  61050  62212  76905  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00297  03549  09318  21801  37708  39322  42244  43938  44426  52225  59426  63303  67328  67348  75255  75311  75466  76301  76536  79343  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32 72

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

0 6

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