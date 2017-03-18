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Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı

Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı. 18 Mart 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “48246” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesinde satılan “48246” numaralı bilete isabet etti. Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Lefkoşa bayisi İbrahim Özgül tarafından satıldı.

18.03.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

48246  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

30246  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

72095  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21793  71164  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11255  31292  53402  55786  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12529  15558  16382  22330  28918  68255  69422  78563  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09368  11637  13222  1803 5  18375  22003  25049  42529  43901  67287  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13040  19492  32287  33355  34340  34931  40475  43343  45040  46260  49961  69106  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07737  18970  27893  27976  28271  29738  34721  39751  41320  41522  44066  44923  45138  49397  54902  58781  64103  67285  71829  75258  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

54 73

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3 5

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