Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı. 18 Mart 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “48246” numaralı bilete isabet etti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesinde satılan “48246” numaralı bilete isabet etti. Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Lefkoşa bayisi İbrahim Özgül tarafından satıldı.
18.03.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
48246
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
30246
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
72095
2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21793 71164
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11255 31292 53402 55786
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12529 15558 16382 22330 28918 68255 69422 78563
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09368 11637 13222 1803 5 18375 22003 25049 42529 43901 67287
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13040 19492 32287 33355 34340 34931 40475 43343 45040 46260 49961 69106
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07737 18970 27893 27976 28271 29738 34721 39751 41320 41522 44066 44923 45138 49397 54902 58781 64103 67285 71829 75258
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
54 73
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3 5
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