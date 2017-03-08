Devlet üç maymunu oynuyor

Nadire Bahadi

Doğa Arman Çiçek geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybedeli dün 1 yıl oldu.

En az kazaya sebep olan Nijeryalı öğrenci kadar Kara Yolları Dairesi’nin de yargı tarafından hatalı bulunmasına rağmen her gün yüzlerce insanın kullandığı yolda ise hiçbir gelişme yaşanmadı.

Kazanın ardından eylemler yapıldı, yetkililere çağrıda bulunuldu, sorunun giderilmesi için pek çok yere başvuruldu ancak devlet, ailenin acısını bir nebze olsun dindirecek hiçbir girişimde bulunmadı.

2 buçuk yaşındaki oğullarını kaybettikleri kazanın ardından yolun düzeltilmesi için 1 yıldır bireysel savaş veren Çiçek ailesi artık yolla ilgili yapılabilecekler için Doğa Arman Çiçek’in adının yaşatılacağı vakıf ile mücadele verecek.

Çiçek: Her gün aynı acıyı yaşıyoruz

İpek Kaleli ÇiçekMağusa-Lefkoşa eski anayolunda 7 Mart 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Doğa Arman Çiçek bu gün yaşasaydı 3 buçuk yaşında olacaktı.

Havadis’e konuşan anne İpek Kaleli Çiçek ise geçen bu 1 yılda acılarının ilk günkü kadar derin ve evlat acısına zamanın bile çare olmadığını dile getirdi.

“Doğa’nın bu gün 1’inci yıl dönümü ama bizim için 1 yılında 10 yılında hiçbir farkı yok, biz her gün aynı acıyı yaşıyoruz” diyen Çiçek, geçen bu 1 yıl içinde yollarla ilgili hiçbir gelişmenin yaşanmamış olmasının ise üzücü olduğunu dile getirdi.

Bu süre içinde bireysel olarak çok mücadele verdiklerini dile getiren acılı anne, Doğa Arman Çiçek’in adının yürütüleceği vakfın kurulmak üzere olduğunu belirtti. Yollarla ilgili artık vakıf olarak savaşacaklarını belirten İpek Kaleli Çiçek, trafik konusundaki gerekli bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının vakıf aracılığı ile yapılacağını belirtti.

“Devlet üzerine düşeni yapmıyor”

Mahkemelerin kazaya sebep olan Nijeryalı Enahoro Arausi aleyhindeki kararında devletin Karayolları Deiresi’nin suçlu bulunmasına rağmen adaletin sağlanması adına hiçbir şey yapılmadığını ifade eden İpek Kaleli Çiçek, bu gerçeğin sadece gerçek suçlunun cezasında işe yaradığını belirtti.

Devletin üzerine düşen görevi yapmadığından yakınan Çiçek, “bireysel savaşın bir etki yaratmadığını gördük ve bu yüzden bir vakıf kurmak için harekete geçtik” diyerek çok sayıda da destekçilerinin olduğunu kaydetti.

Acılı anne “Biz bundan sonra hep Doğa’sız yaşayacağız” diyerek başka ailelerin canının yanması için mücadele vereceklerini kaydetti.

Kendi imkanları ile güvenliklerini sağlıyorlar

Mağusa- Lefkoşa eski anayolunda kazanın meydana geldiği kavşakta vatandaş yol güvenliğini kendi imkanları ile sağlamaya çalışıyor.

Bölgedeki yaşam alanlarına dönen yolda hala tali yoldan ana yola giriş çıkış yapılırken, sözde kavşak hala karanlık olması nedeni ile vatandaşın hayatına kast ediyor.

Bölge halkı kendi imkanları ile sözde kavşağa uyarıcı aydınlatma koysa da yeterli bir tedbir olmaması nedeni ile yol hala ciddi kazalara davetiye çıkarıyor.

Devlet 1 yıldır elini taşın altına koymazken, vatandaş yol güvenliğini kendi imkanları ile sağlamaya çalışıyor