Devletin kaybı 75 milyon Euro

Duygu Alan

KKTC’de yasal olarak faaliyet gösteren bet şirketlerinin devlet bütçesine katkısı yaklaşık 3 milyon Euro. KKTC’de kayıtlı 5 bet şirketi, bu şirketler bünyesinde faaliyet gösteren toplam 48 bet ofisi var.

Yasal 5 bet ofisi, 5 milyon Euro işletme imtiyazı, 9 milyon Euro tutarında da vergi ve KDV ödüyor.

Devlet, bet şirketlerinin faaliyetlerinden elde ettiği gelirin bir kısmını spor tesislerinin yapımında, tadilatı ve geliştirilmesinde, bir kısmını ise federasyonları ayakta tutmak adına kullanıyor.

Yasal olmayan bu bet şirketleri üzerinden ortaya çıkan kayıp ise dudak uçuklatıyor.

KKTC’de şuana kadar 25 kaçak sanal bet şirketi tespit edildi.

Devletin tespit ettiği kaçak 25 şirketten kayıp ise 75 milyon Euro olarak hesaplanıyor.

Top devlette

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC’de kayıt dışı kumar ve kaçak bahis sitelerinin faaliyetlerini sonlandırmak için polisin çabasının tek başına yeterli olmayacağını söyleyerek gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

KKTC’de bir dönem Gençlik ve Spor Bakanı görevini de yürüten eski Başbakan Özkan Yorgancıoğlu,

KKTC’de kayıt dışı kumar ve kaçak bahis sitelerinin faaliyetlerinin artmasındaki nedenin “denetimsizlik” olduğunu öne sürdü.

Yorgancıoğlu, “Yasada hangi kurallara göre bahis oynatacağını yazıyor. Ülkede kayıt dışı kumar ve kaçak bahis sitelerinin faaliyet göstermesinin nedeni yönetimin denetimsizliğidir” dedi.

Spordan da sorumlu Başbakanlık eski Müsteşarı Öntaç Düzgün, kayıt dışı faaliyet gösteren kumar ve bahis şirketlerinin faaliyetlerinin önüne geçilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Düzgün, “Sanal bet kredi kartı kullanılarak oynanıyor. Yapılması gereken suçu açıkça tanımlayıp ceza yasasında karşılığını belirlemek ve bankacılık kart sistemini tek merkeze bağlayıp teknik denetim yapabilecek kapasiteye gelmektir. Bu da hükümet kararı ile mümkündür” diye konuştu.

Sertoğlu: Ahbap çavuş ilişkisi bitmeli

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, kayıt dışı kumar ve kaçak bahis siteleri konusunun boş verilmeyecek kadar önemli bir konu olduğunu belirterek bu kaçak sitelerin faaliyetlerine sessiz kalınmaması gerektiğini kaydetti.

Hasan Sertoğlu, KKTC’de kayıt dışı kumar ve kaçak bahis sitelerinin faaliyetlerini sonlandırmak için polisin çabasının tek başına yeterli olmayacağını söyleyerek gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Sertoğlu, “KKTC ekonomisi muhtaç durumda iken 5-10 kişinin ülkeden trilyonlarca lira para kaçırmasına seyirci kalınmaması lazımdır. Bu kadar kayıt dışı bet sitesi var ise demek ki yasalarda boşluk var. Bu yasal boşluğun giderilmesi için milletvekillerinin çaba harcaması lazım. Halk, Meclis’e vekilleri bu işleri düzeltsin diye gönderiyor. Ahbap çavuş ilişkisi bitmeli. Meclis oturup bununla ilgili gerekli yasal düzenlemeyi derhal yapmalıdır. Her şeyi polise yükleme ile bu işin önüne geçilemez. Polis yasal bir suç varsa gereğini yapar. Dolayısıyla önce yasal düzenleme yapılacak sonra suç unsuru tespit edilirse polise havale edilecek.”

Yorgancıoğlu: Sorun denetim eksikliğinde

KKTC’de bir dönem Gençlik ve Spor Bakanı görevini de yürüten eski Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, yalnız bet konusunda değil hangi alanda olursa olsun devletin yasa dışılığın önüne geçmesi gerektiğini kaydetti.

KKTC’de kayıt dışı kumar ve kaçak bahis sitelerinin faaliyetlerinin artmasındaki nedenin “yasal boşluk” olmadığını savunan Özkan Yorgancıoğlu, “Yasada hangi kurallara göre bahis oynatacağını yazıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan neticenin yasal boşluktan doğan bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Yasa da boşluk olsa bile hiçbir boşluk birilerinin yasadışı bahis oynatmasını içermez. Ülkede kayıt dışı kumar ve kaçak bahis sitelerinin faaliyet göstermesinin nedeni yönetimin denetimsizliğidir” dedi.

Devletten izin almadan bahis oynatanlar varsa bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini de kaydeden Yorgancıoğlu, “Ülkemizin yasallarla yönetilmesi esas olmalıdır. Bir taraftan devlet kaybederken bir taraftan insanların bu alanı doldurur olmaları haksız rekabet sonucu haksız kazanç elde etmeleri doğru değildir” diye konuştu.

Düzgün: Bankacılık kart sistemi tek merkeze bağlanmalı

Spordan da sorumlu Başbakanlık eski Müsteşarı Öntaç Düzgün, KKTC’de spor fonunun gelirinin büyük ölçüde bet şirketlerinden elde edilen kazançtan oluştuğunu kaydederek bu kazancın yine spor faaliyetlerinde kullanıldığını kaydetti.

Bet şirketlerinin “yasal olarak izin alıp ofis açan” ve “Ofis açmadan sanal olarak bet oynatan site” olmak üzere iki kategoriye ayrıldığını aktaran Düzgün, her iki faaliyetin de izne tabi olduğunu kaydetti.

KKTC’de faaliyet gösteren bet şirketlerinin mali denetiminin Maliye Bakanlığı tarafından, idari denetiminin de Spor Dairesi tarafından yapıldığını kaydeden Öntaç Düzgün, faaliyetlerini yasal olarak yürüten bet şirketlerinde bu noktada bir sorun olmadığına vurgu yaparak “Sorun yasa dışı faaliyetlerde” dedi.

Öntaç Düzgün, kayıt dışı faaliyet gösteren kumar ve bahis şirketlerinin faaliyetlerinin önüne geçilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Sanal betlerin kredi kartı kullanılarak oynandığına işaret eden Düzgün, “KKTC’deki tüm bankaları Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi bir merkeze bağlarsak, tüm bankaların kullandırdığı kartlar bir merkezde toplanırsa bu faaliyetleri izleme imkanımız olabilir. Bu kaçak tespit edilebilir. Dolayısıyla aslında yapılması gereken suçu açıkça tanımlayıp ceza yasasında karşılığını belirlemek ve bankacılık kart sistemini tek merkeze bağlayıp teknik denetim yapabilecek kapasiteye gelmektir. Bu da hükümet kararı ile mümkündür. Bu yapılabilirse bu faaliyetlerde kimin bulunduğu, oynayan da oynatan da oynanılan miktar da tespit edilebilir” diye konuştu.