Dick Advocaat, sezon sonu ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonu ayrılacağını açıkladı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşun canlı yayınına katılan ve sezon sonu Fenerbahçe'den resmen ayrılacağını açıklayan Advocaat şu ifadeleri kullandı:

Yine kalemizde çok basit goller gördük. Bu seviyede yediğimiz bu goller inanılmaz. 3-3'ü yakalayacak pozisyonlar bulduk son dönemde. Ama 60-65 dakikalık bölümde yeterince iyi değildik. Ligde daha yüksek sıralamada olmamız gerekiyordu. Sadece oyuncular değil, teknik heyet de izinde gibiydi, biz de kaybettik. Sezon sonunda buradan ayrılacağım. Bu kararı aldım ve açıklamakta bir sorun görmüyorum. Ben almasam bu kararı, yönetim alacaktı. Mesleğe de son noktayı koyuyorum. Fenerbahçe son takımım olacak."

Aykut Kocaman'dan açıklama

Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçe’ye geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili olarak yapılan yorumları yanıtlayan Kocaman, “Bugün bu tarz sorulara cevap vermeye gerek yok. Benim Konyaspor’la daha 1 yıl sözleşmem var. Evet bir takım gelişmeler oldu, bu gelişmelerin sonucunda bir değerlendirme yapma ihtiyacı duydum. Bundan sonrasını Allah bilir. Tekrar buralara gelmek istemiyorum. Verilecek çok net bir yanıt yok. Ama dediğim gibi, şu anda sözleşmem var ve devam ediyorum. Sezon sonunda kulübümle görüşeceğim. Tabii bu benim görüşüm. Diğer taraftan da Konyaspor yönetiminin de tutumu önemli. Belki farklı bir tutumla gelecekler ve benim de takımdaki geleceğim bu yönde gelişecek”